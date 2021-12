À Cassis, les vacanciers profitent d’une douceur exceptionnelle

Il y a des sensations que l'on retrouve avec plaisir. Ce mercredi matin à Cassis (Bouches-du-Rhône), seize degrés sur la plage. L'hiver semble bien loin. Certains en profitent même pour tenter de raviver le bronzage de l'été. Si certains sont des habitués de la plage, d'autres sont en vacances et découvrent la douceur d'une belle journée d'hiver face à la Méditerranée. "On vient de Lyon et on a eu la pluie pendant plusieurs jours. C'est très agréable de voir le soleil", lance un père de famille.

Un peu plus loin, sur le port, c'est aussi une journée qui invite à prendre son temps au soleil. "On est apaisé. On ne pense plus à tout ce qu'on a", se réjouit une dame. Une météo qui donne le sourire sur les terrasses, dans les cafés et les restaurants très fréquentés. C'est une journée qui va permettre aux clients de profiter des terrasses. Des températures particulièrement douces sont annoncées jusqu'à la fin de la semaine.