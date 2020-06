Alerte aux orages : des coulées de boue dans le Gers

Jeudi, en début de soirée, un orage très violent a éclaté à Lectoure (Gers). Après une journée caniculaire, ce sont des rafales à 100 km/h, une pluie diluvienne et des grêles qui se sont succédé. Dans la zone industrielle de la commune, une entreprise a été recouverte de boue. Pour cause, un ruisseau est sorti de son lit. Et tout autour de Lectoure, les cultures ont été inondées.



