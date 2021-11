Alerte aux vents violents dans le Sud-Est

Le ciel s'obscurcit d'heure en heure sur la promenade des Anglais désertée. Il pleut depuis ce lundi matin et de violentes rafales de vent sont annoncées en début d'après-midi, le calme avant la tempête. Les Niçois le savent bien, en Méditerranée, le temps peut changer très vite. Météo France a placé les Alpes-Maritimes et le Var en alerte orange aux vents violents avec des rafales dépassant les 100 km/h. A Nice, les parcs et jardins sont fermés au public aujourd'hui. En vue du coup de mer annoncé, le sentier du littoral est interdit d'accès car trop dangereux.

La ville a activé une cellule de crise pour suivre l'évolution de la tempête depuis les écrans des caméras de vidéosurveillance. "On a des collègues qui sont sur le terrain et qui nous font remonter des informations. Et à partir de là, on va réagir pour essayer d'anticiper au maximum. Tout ce qui était anticipable jusqu'à présent à été fait", rassure ce responsable.