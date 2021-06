Nouvelle vague orageuse ce dimanche : 28 départements en vigilance orange

SECONDE VAGUE - 28 départements sont placés en vigilance orange par Météo-France ce dimanche 20 juin. 5 nouveaux départements sont concernés depuis le milieu de matinée. Samedi une première vague orageuse a fait de nombreux dégâts. Consultez les dernières prévisions.

Grêle, pluies diluviennes, vents violents... une seconde vague orageuse traverse le pays ce dimanche après déjà plusieurs jours d'instabilité. En cause : un conflit de masses d’air, entre l’air chaud présent dans le sud et l’est et l’air plus frais s’invitant par l’ouest. Conséquence : des pluies violentes que les météorologues qualifient même de "tropicales" Cette situation va persister jusqu’à la fin du week-end avec, à la clé, de nouveaux risques de phénomènes violents. Ce dimanche, si la première vague orageuse s'est désormais échappée par le nord du pays, une seconde vague touchera les départements de l'Est et du Sud-Est : 28 départements sont placés en vigilance orange par Météo France. Sont désormais concernés : L'Ain (01), l'Allier (03), l'Ardèche (07), le Cantal (15), la Côte-d'Or (21), le Doubs (25), la Drôme (26), l'Isère (38), le Jura (39), la Loire (42), la Haute-Loire (43), la Haute-Marne (52), la Nièvre (58), le Puy-de-Dôme (63), Haut-Rhin (67), Bas-Rhin (68), le Rhône (69), la Haute-Saône (70), la Saône-et-Loire (71), Savoie (73), Haute-Savoie (74), les Vosges (88) et le Territoire-de-Belfort (90). Depuis 10 heures, 5 autres départements ont été ajoutés à cette liste : l'Aveyron (12), la Lozère (48), la Meurthe-et-Moselle (54), la Moselle (57) et le Tarn (81).

"Les orages vont reprendre et vont devenir à nouveaux virulents à partir de la matinée de dimanche sur le Massif central, pour gagner dans l'après-midi le Nord-Est du pays et le nord des Alpes", prévient Météo France. "Ces orages devraient être particulièrement venteux avec des rafales pouvant de nouveau dépasser localement les 100 km/h, voire s'accompagner par endroits de phénomènes tourbillonnaires. Ils donneront des pluies intenses à leur passage, entre 20 et 50mm en peu de temps, pouvant donc localement occasionner inondations et ruissellements urbains, ainsi que des chutes de grêle, avec une activité électrique marquée."

Tornade en Touraine, routes coupées en Ile-de-France, grêlons de 6cm dans le Doubs

Samedi, une tornade a frappé le village de Saint-Nicolas de Bourgueil. De nombreux bâtiments ont été touchés. Notamment le clocher de l'église, à moitié arraché. En Ile-de-France, de nombreuses routes ont été coupées. il est tombé en 6 minutes l'équivalent d'une semaine de pluie à Paris. Dans le Doubs, des grêlons de 6 centimètres se sont abattus sur les cultures. Retrouvez ici toutes les images de ces précipitations exceptionnelles.

Accalmie et baisse des températures lundi

Quelques ondées orageuses resteront d’actualité lundi mais sans caractère violent cette fois avant le retour de l’anticyclone prévu dès mardi, apportant avec lui un temps nettement plus calme et ensoleillé. Les températures, quant à elles, poursuivront leur baisse, à tel point qu’elles repasseront en dessous des normales de saison. Lundi après-midi, les maximales ne dépasseront plus 17 à 21°C dans le nord-ouest, 19 à 23°C du sud-ouest au nord-est et encore près de 30°C en Méditerranée.

Guillaume Woznica Twitter

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.