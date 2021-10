Épisode cévenol : le Var maintenu en vigilance orange par Météo-France

L'alerte est levée en revanche pour l'Ardèche (07) , le Gard (30) et la Lozère (48) . Jusqu' à 340 mm de pluie ont été relevés dans le Gard à Vialas, 335 mm à Villefort, 255 mm au Mont Aigoual. Dans ces départements, les précipitations se poursuivent ajoutant encore 5 à 10 mm, temporairement 15 mm, en une heure sur le relief cévenol, le piémont. Dans la nuit de samedi à dimanche, les pluies faibles vont reprendre sur une grande partie des plaines, et s'accompagner d'orages parfois très pluvieux, note Météo France dans son dernier bulletin de prévisions. "A noter que de nouvelles précipitations sont attendues dans la nuit de dimanche à lundi mais celles-ci seront moins importantes que celles de vendredi et de samedi".

Pour le Var ,"les pluies se poursuivent ces prochaines heures et restent modérées à localement fortes sur l'extrême sud du département. Jusqu'en nuit de samedi à dimanche, des orages peuvent toucher cette partie du littoral. Cumuls possibles jusqu'à 80 mm en 3h sous orages les plus forts. Entre samedi 9h et dimanche 9h, on attend jusqu'à 120 mm, voire localement 150 mm", indique Météo France.