VIDÉO - Les images spectaculaires des inondations dans le Sud-Est

La nature est ainsi faite qu’inéluctablement, fatalement, elle reprend ses droits. En témoigne la pagaille encore causée ce samedi dans le Var et les Alpes-Maritimes, placés en vigilance rouge par Météo France, et les départements voisins par les trombes d’eau n’en finissant plus de tomber du ciel, jusqu’à faire déborder de nombreux cours d’eau.

Ce qui a donné lieu à des images singulières, des méduses envahissant la chaussée à La Ciotat (Bouches-du-Rhône) à un restaurant de Pégomas littéralement noyé jusqu’aux nappes impeccablement dressées, en passant par de véritables chutes s’écoulant dans un parking sous-terrain ou la piscine d’un hôtel entouré par les eaux.