Alerte aux orages : 12 départements en vigilance orange

MÉTÉO - Après une semaine marquée par un temps ensoleillé et chaud dans la plupart des régions, la situation va changer pour ce week-end avec le retour des orages et de températures plus respirables. Douze départements ont été placés en vigilance orange aux orages par Météo France vendredi 23 juillet.

L’anticyclone des Açores qui nous apportait du soleil et de la chaleur depuis plusieurs jours est en train de se décaler vers l’Europe centrale, laissant ainsi la place à une petite dépression atlantique qui va venir déstabiliser la masse d’air. Conséquence : des orages sont attendus qui feront baisser les températures ce week-end. Les dernières prévisions météo sont à retrouver dans la vidéo en tête de cet article.

Douze départements sont placés en vigilance orange aux orages par Météo France vendredi 23 juillet : le Lot, l'Allier, le Cantal, la Corrèze, la Côte-d'Or, la Creuse, la Loire, la Manche, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, la Saône-et-Loire et l'Yonne. L'Aisne et l'Oise restant en vigilance orange "crues", 14 départements sont donc en alerte.

Météo France prévoit des orages parfois violents dans la nuit entre le Quercy, l'Auvergne et la Bourgogne, accompagnés de risques de chutes de grêle et de fortes rafales de vent. Des orages parfois forts sont également signalés sur le Cotentin.

Samedi, la dégradation poursuivra sa progression pour s’étirer du sud-ouest aux régions situées au nord de la Seine. D’autres orages pourront à nouveau éclater entre la Bretagne et le Cotentin. Ailleurs, même si le ciel ne sera pas tout bleu, de belles éclaircies pourront se développer. Même programme pour la journée de dimanche avec un risque d’averses orages plus limité, se concentrant essentiellement sur l’extrême nord et les frontières de l’est. Dans le sud-est, le ciel sera à nouveau dégagé. C’est d’ailleurs dans ces régions qu’il fera le plus chaud avec des pointes à 34 ou 35°C tandis qu’ailleurs, le mercure s’établira entre 24 et 28°C en moyenne.

Nouvelle hausse des températures la semaine prochaine

La dépression va progressivement se combler en début de semaine prochaine, laissant la place aux hautes pressions. Quelques averses localement orageuses pourront encore se produire ponctuellement près de la Manche lundi et plus largement dans les régions septentrionales mardi. Elles s’accompagneront de températures parfaitement de saison pour une fin juillet. Pendant ce temps, le sud-est profitera d’une météo particulièrement estivale sous l’effet du mistral et de la tramontane.

À partir de mercredi, le temps redeviendra sec partout avec des éclaircies de plus en plus belles et des températures s’orientant une nouvelle fois à la hausse. Soleil et chaleur devraient ainsi s’imposer sur l’ensemble du territoire pour les derniers jours du mois de juillet.

