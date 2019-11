Neige dans le sud-est : la circulation très perturbée sur l'autoroute A7

L'autoroute A7, la plus fréquentée d'Europe, était particulièrement surveillée ce 14 novembre. Les flocons de neige lourds et très humides ont rendu la voie difficilement praticable. Entre Valence et Lyon, l'accès des poids lourds a même été interdit à partir de la mi-journée. Plus globalement, tous les moyens de transports étaient très perturbés dans le sud-est.