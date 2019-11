Froid précoce : nous vous expliquons le phénomène d'isothermie

Ce jeudi, le phénomène d'isothermie s'est produit, notamment dans la Vallée du Rhône. À Lyon, la température a été de cinq degrés à 14h et elle est passée à zéro degré à 18h. La pluie s'est alors transformée en neige et a recouvert les plaines. Comment s'est créé ce phénomène ? Et de quoi s'agit-il exactement ? Évelyne Dhéliat nous l'explique.