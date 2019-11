Neige sur l'Autoroute A7 : les poids lourds interdits de circulation

Malgré une neige lourde et collante qui tombe sur la Drôme depuis le début de l'après-midi, il n'y a pas de limitation de circulation pour les automobilistes ce jeudi soir. Sur l'A7, la seule restriction concerne les poids lourds de plus de 7,5 tonnes. Il va continuer à neiger de dix à trente centimètres jusqu'à la fin de la nuit. L'épisode neigeux devrait se poursuivre en Saône-et-Loire et affecter de nombreux réseaux secondaires.