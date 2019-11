Orages : cinq départements du Sud-Est placés en vigilance orange

À Saint-Raphaël, dans le Var, on a rarement vu un automne aussi humide. En effet, en novembre, la pluie ne tombe habituellement qu'une fois par semaine au maximum. Mais cette année 2019, il pleut plus d'un jour sur deux. Avec un ciel aussi gris, on en oublie l'Azur. En Les habitants n'ont plus d'autres choix que de s'adapter. Le département est placé en vigilance orange aux orages et aux fortes précipitations, tout comme le Gard, l'Hérault, la Lozère et l'Ardèche.