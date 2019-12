Alerte orange pluie-inondation dans les Alpes-Maritimes : les habitants s'organisent

Ce vendredi matin, à Villeneuve-Loubet, certains parents ont dû s'organiser à la hâte pour la garde de leurs enfants. Les Alpes-Maritimes font en effet l'objet d'une alerte orange pluie-inondation et tous les établissements scolaires sont fermés. Face au risque d'inondation, les habitants anticipent et prennent leurs précautions. Les cours d'eau et le littoral sont fortement surveillés.