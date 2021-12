Alerte pluie et inondation dans le Sud-Ouest

Ce jeudi matin, tous les regards se tournent vers le Saleys. Le niveau de la rivière qui traverse Salies-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques) monte dangereusement. "On regardait la montée des eaux. Et c’est assez impressionnant parce que d’habitude, elle est bien plus basse" ; "C’est inquiétant quand vous avez vu ce qui s’est passé en 2018", lancent des riverains.