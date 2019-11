Alerte orange à la neige : dans le Rhône, les chasse-neige sont prêts

Onze départements du sud-est et de la vallée du Rhône sont en effet en vigilance orange pour la journée de jeudi en raison de risques d'orages, de fortes vagues ou de chutes de neige importantes. Les risques d'orages et de fortes précipitations concernent les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Var. Ce dernier département est également concerné par un risque de fortes vagues et de submersion du littoral, tout comme les Alpes-Maritimes.

Plus au nord, sept départements sont menacés par de possibles "chutes de neige importantes et précoces dans la saison, dans des proportions inhabituelles": le Rhône, la Loire, la Saône-et-Loire, l'Ardèche, ainsi que l'Ain, la Drôme et l'Isère, qui avaient déjà été placés en vigilance orange mercredi. Dans les départements du sud, les pluies orageuses pourront donner "par cumul, en quelques heures seulement et assez localement, 60 à 100 mm", selon Météo France.