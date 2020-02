La neige se remet à tomber en Savoie

Ce mardi matin, la commune d'Albiez-Montrond (Savoie) s'est réveillée dans un décor tout blanc. La neige est effectivement tombée en altitude et cela fait plaisir aux vacanciers. Ces derniers ne l'attendaient plus à cause de la météo déroutante de la saison. Il devrait neiger tout l'après-midi et 20 cm sont attendus dans la soirée.