Après le gel, c’est la sécheresse qui inquiète les agriculteurs

Ces deux éleveurs du Lot attendaient ces quelques gouttes avec impatience. Dans le département ce printemps, il a plu deux fois moins qu'en temps normal. Le manque d'eau a stoppé net la croissance des plantes. Les pousses, utilisées comme fourrage pour les animaux, ont grillé avec la sécheresse. Conséquence : ils n'ont pu récolter aucune réserve de nourriture pour les animaux. Généralement, son silo est rempli d'herbes. La dernière fois que Frédéric Bergougnoux l'a vu vide, c'était en 2003 lors de la grande sécheresse. Pour garder et nourrir ses bêtes, il n'a pas le choix, il doit racheter du fourrage, une denrée de plus en plus chère à cause de la pénurie.