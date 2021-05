Après le gel, les maraîchers sous l'eau en Moselle

À Peltre, à quelques kilomètres de là, la récolte de fraises a trois semaines de retard. Les gourmands doivent prendre leur mal en patience. Le manque de soleil et le froid bousculent le calendrier et la saveur de ces fruits. "On s'inquiète du soleil qui ne vient pas. Déjà, les premières, on sent qu'elles ont moins de sucre et moins de parfum", confie Vincent Tillement, maraîcher.