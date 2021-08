VIDÉO - Après les incendies, le Sud-Est de la France touché par de violents orages

Déjà ravagé par les flammes depuis une semaine, le Sud-Est de la France est cette fois en proie à de fortes intempéries. Ce mardi après midi, la région PACA sont localement touchée par de violents orages, accompagnés de grêle et de pluies intenses. Sous les plus forts orages, il est tombé localement entre 50 et 80 mm de pluie, parfois en moins d’une heure. C’est l’équivalent de deux à trois mois de pluie.

Plusieurs routes sont coupées. "La D97 est coupée dans les 2 sens à hauteur du Carrefour Market. 30cm d'eau, boue et débris en tout genre", indique la préfecture du Var.

Six kilomètres plus à l'est, dans le village de Gonfaron, d'où est parti la semaine dernière le feu qui a ravagé plus de 7 000 hectares de forêt et fait deux morts, un violent orage de grêle est venu blanchir les rues déjà inondées.