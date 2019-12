VIDÉO - Arbres déracinés, toiture arrachée, rues inondées : les images des dégâts après la tempête

La tempête Fabien a marqué ce premier week-end de vacances .Dans le Sud-Ouest, après le passage de cette dépression, accompagnée de vents violents, les habitants se sont réveillés ce dimanche avec des routes barrées par des arbres déracinés ou des éboulements de terrain, quand ce n'est pas la toiture de leur immeuble qui s'est envolée.

La situation est encore plus délicate en Corse, où la ville d'Ajaccio est totalement isolée depuis samedi avec des vents violents, des crues et des déferlements qui menacent toujours l’île. La tempête n'a toutefois pas fait de blessés ni de dégâts majeurs, selon un premier bilan des services de secours et des préfectures réalisé ce matin.