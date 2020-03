Avec la douceur hivernale, les asperges sont en avance d'un mois

A cause d'une douceur prédominante cet hiver, les premières asperges sont sorties avec un mois d'avance à Longué-Jumelles (Maine-et-Loire). Pour les maraîchers, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, car cela pourrait engendrer un faible rendement. Au marché, ce produit printanier arrive sur les étals entre les fruits et les légumes divers. Si certains clients sont dubitatifs, d'autres se réjouissent d'acheter un produit synonyme de beaux jours.



