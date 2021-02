Bassin d’Arcachon : des airs de mois de juin en février

À part la température de l'eau et les vestes, on se croirait en plein été sur la plage d'Arcachon avec ses pâtés de sable, ses cerfs-volants, et évidemment l'incontournable pique-nique en famille ou entre amis. "Au départ, on voulait partir plutôt dans les îles, puis finalement, la montagne. Finalement, on s'est dit qu'on va rester en France. Et on n'est pas mal là, au soleil", confie une femme.