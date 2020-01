C'est le printemps avant l'heure à Anglet

Vu du marché d'Anglet, cet hiver 2020 est particulièrement doux avec une quinzaine de degrés et quelques rayons de soleil. Il n'en faut pas plus pour donner le sourire aux habitants. Sur le front de mer, les Basques en profitent pour prendre un grand bol d'air. Même les arbres commencent à apprécier ce printemps précoce.



