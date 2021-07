"On n'a plus rien" : la détresse des habitants face aux inondations en Belgique

Les pompiers évacuent des familles une à une par bateaux en Belgique. Depuis mardi soir, l'Ourthe, la rivière qui traverse les villages du sud-est du pays, est sortie de son lit en raison de violents orages et envahit les rues jusqu'à quatre mètres de hauteur. "On n'a jamais vécu ça", déplore une dame, la voix tremblante, face aux caméras de TF1 en tête de papier. "J'habite ici depuis 20 ans et c'est une catastrophe. Notre maison, notre jardin sont sous les eaux... On n'a plus rien."

Pour faire face à ces inondations exceptionnelles, l'armée prend également en charge des familles. Pressées de quitter leur domicile, elles n'ont pu emporter avec elles que quelques affaires rassemblées dans des sacs-poubelle. "Ça va encore monter ces prochaines heures apparemment", déplore un père de famille chamboulé. "On sentait le sol trembler, au départ on croit qu'on rêve et rapidement on comprend que non", ajoute un homme les jambes dans l'eau.

À Pepinster, des habitants ne sont pas encore tirés d'affaire. Comme l'illustre la vidéo ci-dessous, ils ont dû grimper sur le toit des maisons, prises au piège par les eaux, en attendant les secours. La plupart des habitations sont actuellement privées d'eau et d'électricité, quand des dizaines d'autres ont été emportées par les flots.