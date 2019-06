Canicule : 620 hectares partis en fumée et onze maisons détruites lors des incendies dans le Gard

Alors que les températures dépassaient les 45°C à l'ombre à certains endroits du Gard, de nombreux feux ont touché le département du Gard dans la journée du vendredi 28 juin 2019. Ces incendies ont mobilisé jusqu'à 550 sapeurs-pompiers et 180 véhicules de secours. S'ils sont fixés ce samedi matin, le Sdis 30 précise que "la surface brûlée est estimée à 620 hectares, 11 maisons ont brûlé, ainsi que 4 hangars et 4 mobil-home". Un seul blessé léger, parmi la population, a été pris en charge durant toute la journée d’hier, dans le Gard et onze soldats du feu ont été légèrement blessés. Quatre chevaux ont par ailleurs péri brûlés.