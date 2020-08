VIDÉO - Canicule : quand les prévisions du bulletin fictif d’Evelyne Dhéliat pour août 2050 deviennent réalité

L'an dernier déjà, ce bulletin météo avait fait parler de lui. Mais c'était à l'occasion de l'épisode "exceptionnel" que connaissait la France entre le 25 et le 30 juin... Depuis jeudi, ce 6 août 2020, une canicule "durable" s'est installée sur l'Hexagone et cet épisode devrait se placer dans le top 5 des épisodes les plus sévères des dernières décennies.

Il y a six ans, à l'initiative de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) afin de sensibiliser au réchauffement climatique, Evelyne Dhéliat prévenait déjà que ces épisodes caniculaires allaient devenir de plus en plus fréquents, intenses et durables au fil des années. Les valeurs indiquées sur les cartes étaient des projections très sérieuses, formulées par Météo-France.

Le phénomène est déjà en cours : "Depuis les années 1980, on a à peu près deux à trois fois plus d'épisodes caniculaires et ils sont de plus en plus intenses", explique le prévisionniste de Météo France Frédéric Nathan. Depuis 2008, au moins une station de mesure dépasse les 40°C chaque année (sauf en 2014). Et les étés 2019 et 2020 ont vu un véritable festival de 40°C, avec une extension vers le nord du pays.