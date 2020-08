Canicule : comment expliquer la vague de chaleur ?

Contrairement à la semaine dernière, cette fois, c'est un anticyclone qui s'est déclenché au-dessus du pays. Celui-ci va apporter un réchauffement supplémentaire à une masse d'air déjà chaude. Une canicule qui s'annonce particulièrement longue, entre six et huit jours selon les régions. Selon Météo France, il est trop pour affirmer s'il y en aura d'autres, mais ce qui est certain, ce sont les températures qui vont rester élever.



