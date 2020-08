Canicule : Lille placée en alerte rouge

La canicule s'est installée à Lille qui est placée en alerte rouge. Samedi à 22 heures, le mercure affichait encore 29° C dans la ville. À cause de la forte chaleur, la plupart des habitants et touristes ne sortent que le soir. Pendant ce moment de la journée, chacun a ses astuces pour lutter contre la canicule. Il faut attendre 23 heures pour que les rues lilloises se vident peu à peu.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.