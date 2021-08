Canicule : on a frôlé les 40°C

Le mercure a frôlé ce jeudi la barre des 40°C. Cette fournaise s'est installée dans le Sud-Est. Les habitants et les touristes ont tout fait pour éviter la chaleur.

Trente-sept degrés à l'ombre cet après-midi à Carcassonne, 45 ressentis sur les remparts. Pas de quoi décourager ces touristes qui attendaient le soleil depuis très longtemps. "On vient de Belgique et il pleut tout le temps. Donc c'est sûr, on est dépaysé", dit l'un d'entre eux. Du coup, c'est toute la vieille ville qui suffoque.

La chaleur a pris cette famille de court. C'est l'heure de la pause rafraîchissement. "C'est éreintant. On ne pensait pas avoir aussi chaud aujourd'hui. Du coup, c'est un peu dur. On ne va pas rester très longtemps avec un bébé de quatre mois", affirme une mère de famille. Au pied des remparts, les chapeaux et les casquettes sont évidemment de sortie. Les places à l'ombre sont très convoitées.

A Pierrelatte, dans la Drôme, le mercure a atteint 35 degrés. Ne cherchez personne avant la fin d'après-midi. Et pour cause, c'est ambiance sieste : volets fermés et ville déserte. "On attend en principe jusqu'à 17, 18 heures et après on va à la piscine", lance une habitante. L'autre option, ce sont aussi les plans d'eau comme ce lac à quelques kilomètres. C'est celle choisie par ces touristes pour échapper à la chaleur écrasante. La suite dans la vidéo ci-dessus.

