Jusqu’à 40°C la semaine prochaine : un nouvel épisode de canicule annoncé par Météo France

La hausse des températures va s’accentuer en début de semaine prochaine avec un flux de sud-sud-ouest se mettant en place sur le pays. "En début de semaine prochaine, les températures atteindront entre 30 et 35 °C sur la moitié nord et entre 35 et 39 °C, localement 40 °C du Sud-Ouest au Centre-Est et du Languedoc à la Provence", selon Météo France.





La durée de la canicule et son étendue restent encore à préciser, indique l'organisme.