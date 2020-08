Canicule : que signifie température ressentie ?

On a frôlé les 41°C à l'ombre par endroits ce samedi dans l'Hexagone. Mais la température ressentie était beaucoup plus élevée, avec 5°C de plus en moyenne. À Paris par exemple, les 39°C réels étaient comme 43°C. Météo France explique cette température ressentie par l'évaporation de la sueur qui a du mal à se faire dans l'air chaud déjà saturé d'eau. On aurait ainsi des difficultés à se refroidir.



