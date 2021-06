Canicules : le département du Rhône en alerte

Dans le Rhône, les mines sont fatiguées d'une nuit sans sommeil ou presque. "On se réveille dans la nuit, on transpire", a affirmé un habitant. Il y fait déjà 24 °C à sept heures ce jeudi matin. Pour Philibert, chauffeur de taxi, l'objectif est de ne pas s'endormir sur son roman. Pour se réveiller, le café est indispensable pour certains. Basile est d'ailleurs venu une heure plus tôt et a fait tourner la machine. "Je travaille au soleil vers onze heures, je suis obligé de partir", a-t-il affirmé.

La canicule est déjà là, c'est donc le moment de changer les fenêtres. Les menuisiers sont débordés, mais ont adapté leurs horaires. "Plus tôt le matin, on finit tard le soir, on dort un petit peu et on y retourne", a lancé l'un d'eux. Une pensée pour Oumar, car c'est le grand nettoyage de la passerelle à la sableuse. Il est impossible de tomber la chemise.