Nouvelle hausse des températures : jusqu’à 40°C la semaine prochaine

La hausse des températures va donc s’accentuer en début de semaine prochaine avec un flux de sud-sud-ouest se mettant en place sur le pays. Ainsi, les valeurs maximales gagneront 2 à 3°C entre dimanche et lundi avec déjà les premières pointes à 37 ou 38°C dans le sud-ouest. Mardi et mercredi, la chaleur continuera à s’accentuer avec des pointes à 40°C possibles dans l’arrière-pays méditerranéen et plus de 35°C dans les régions de la moitié nord. Quant aux températures minimales, elle descendront rarement en dessous des 20°C dans les grandes agglomérations.