Chutes de neige en Savoie : Le Fornet plongé dans l'hiver

La neige continue à tomber dans les Pyrénées et dans les Alpes. En quelques heures, une couche de quinze centimètres a recouvert Le Fornet, en Savoie. Malgré les températures en chute libre et les couches de verglas qui se forment, les habitants sont ravis de retrouver la neige en ce mois de novembre. D'ailleurs, en plus d'apprécier le décor, ils s'attendent à un hiver tout blanc.