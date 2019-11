Chutes de neige : 1 000 foyers toujours privés d'électricité dans la Drôme

Dans la Drôme, cela fait huit jours que près de 1 000 foyers sont privés d'électricité. À Montvendre, certains habitants doivent se débrouiller seuls pour alimenter leur maison grâce à un générateur. Un système qui coûte plus cher. Le maire de la localité, quant à lui, tente de rassurer la population en faisant le tour des maisons. La commune se charge également de vérifier les niveaux de gasoil dans les générateurs installés par Enedis dans le territoire, pour approvisionner quelques foyers.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.