VIDÉO - Ciara : le récit en images de la tempête qui a secoué la France

Le littoral fait l'objet d'une alerte "vagues-submersion" depuis l'estuaire de la Loire jusqu'aux plages du Nord. Dans la Manche, le trafic des ferries reliant Calais à Douvres (Grande-Bretagne) a été suspendu "jusqu'à nouvel ordre", selon la porte-parole du port de Boulogne-Calais. Les liaisons entre Poole et Cherbourg ou Dieppe et Newhaven ont elles aussi été annulées dimanche.

En Normandie le vent a soufflé entre 100 et 130 km/h, après avoir atteint 140 km/h à Granville à 2h30. Elle commence à faiblir dans cette région. Les ponts de Tancarville et de Normandie sont actuellement interdits aux poids lourds, aux véhicules tractant une caravane, aux piétons et aux 2 roues. Le pont de Brotonne en Seine-Maritime est quant à lui fermé.

Dans les Hauts-de-France le vent souffle encore entre 100 et 140 km/h, un affaiblissement des rafales est à prévoir à 6h ce lundi matin. L'ensemble du trafic SNCF a été interrompu à partir dimanche soir, à l'exception des TGV circulant depuis et vers Paris, Lille, Arras, Dunkerque et Calais Fréthun.Dans le Pas-de-Calais, l’ autoroute A16 est fermée dans les 2 sens entre Isques et Boulogne-Port.