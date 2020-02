VIDÉO - Ciara : les images impressionnantes du passage de la tempête en Europe du Nord

En France, où le Nord du pays a été particulièrement exposé, 42 départements ont été placés en vigilance orange et la population était notamment priée d'éviter les régions boisées, le littoral et les sorties en mer.

Vols annulés, ferries interrompus entre la France et l'Angleterre, trafic ferroviaire à l'arrêt dans l'Ouest de l'Allemagne: la tempête Ciara s'est faite sentir dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 février sur le Nord-Ouest de l'Europe, notamment au Royaume-Uni, laissant derrière elles de nombreux dégâts, inondations et coupures de courant.

Au Royaume-Uni, pays le plus touché par cette tempête hivernale, les transports aériens, ferroviaires et maritimes étaient perturbés, la tempête provoquant de fortes pluies et des rafales de plus de 130 km/h. Le service météorologique britannique (Met Office) avait placé l'Angleterre et le pays de Galles en alerte orange pour le vent une partie du pays jusqu'à 21h, heure locale ce dimanche.

Ce délai passé, l'ensemble du pays a été placé en alerte jaune pour vents puissants jusqu'à minuit. Une bonne partie du territoire est par ailleurs concernée par une alerte jaune pour neiges abondantes et vents puissants attendus lundi et mardi. Selon l'organisme professionnel Energy Networks Association (ENA), dimanche soir, 62.000 foyers étaient toujours privés d'électricité. Le Met Office a enregistré des rafales de vent frôlant les 150 km/h à Aberdaron, un village du nord du Pays de Galles.

Des conditions météorologiques exceptionnelles qui n'ont pas empêché les sauveteurs en mer de partir en aide aux personnes inconscientes du danger comme ici à Hastings.