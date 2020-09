Climat : bientôt des canicules en septembre ?

Avec une moyenne de 33,2°C sur l'ensemble du territoire ce lundi, la France a connu son après-midi de septembre la plus chaude depuis 1949. Des records de chaleur ont été enregistrés à Orthez (37,9°) ou plus au Nord à Angers (35,7°). Depuis 20 ans, l'Hexagone connaît régulièrement des vagues de chaleur durant cette période de l'année.



L'été s'allonge donc, mais il commence aussi de plus en plus tôt. Le printemps 2020 a été le deuxième plus chaud de l'histoire. Il a fait 25° en avril à Paris. Un record. "Il va falloir qu'on s'habitue à des pics de chaleur, à des canicules. Puisqu'on s'attend à avoir des demi-saisons, le printemps et l'automne, qui auront des températures plus élevées", explique la climatologue Françoise Vimeux.



Le 16 août dernier, les États-Unis ont enregistré la température la plus élevée de l'histoire : 54,4°C au coeur de la Vallée de la Mort. Selon les experts, la France pourrait connaître cette chaleur d'ici 30 ans pendant quelques heures au plus fort de la journée. Le record reste actuellement de 46°. C'était en 2019 dans l'Hérault.



