VIDÉO - Loire-Atlantique : des centaines de braseros dans les vignes pour éviter le gel, en vain

Des cristaux de glace ont réussi à envelopper les bourgeons et dès que le soleil s’est levé, vers 7h30, il a commencé à les brûler. Selon les secteurs et l’exposition des parcelles, plus de la moitié des vignes a été touchée à une période où le bourgeon est en pleine éclosion, laissant craindre à nouveau des vendanges où la quantité ne sera pas au rendez-vous. Si la douceur a fait son retour dans l’ouest la nuit dernière, ce sont les vignobles de Bourgogne et de Champagne qui ont été à leur tour concernés par des températures négatives. Les valeurs se sont abaissées jusqu’à -4°C dans la Marne et -5°C dans les vignobles du Chablis où là-aussi, des centaines de bougies et parfois des feux de paille ont été allumés pour tenter de limiter les méfaits du gel.