Comment bien se préparer au pic de chaleur ?

À Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), les habitants sont habitués à la chaleur et délivrent les secrets pour y faire face. Marcher à l'ombre, s'hydrater et s'habiller léger sont à privilégier. À la maison, fermer les volets et les fenêtres dans la journée. Beaucoup mettent en route les ventilateurs, qui, sur les terrasses de cafés, s'avèrent être un bon moyen pour attirer les clients. Attention tout de même, les températures ressenties devraient avoisiner les 45° C pour jeudi et vendredi après-midi.