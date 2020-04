Confinement : rester à la maison malgré le beau temps

Rester à la maison après trois semaines de confinement, c'est dur à vivre, mais nécessaire. En effet, la plupart des Français interrogés sont résignés et bien décidés à rester chez eux un peu plus longtemps, même s'il fait beau dehors. Les règles ne changent pas et elles vont durer. Il ne faut pas sortir à moins d'avoir une bonne raison de le faire. Le son de cloche est cependant différent chez les plus jeunes, qui veulent retrouver les bancs de l'école et leurs amis.