Corse, Tarn, Gard… Les images de la France sous la neige

"On a une position entre de l'air humide qui remonte de Méditerranée et de l'air froid qui descend du nord de la France et qui provoque ces précipitations neigeuses", nous explique Alix Roumagnac, président de Predict Services (société spécialisée dans l'anticipation et la gestion des risques naturels). Le retour du soleil dès demain sur les plaines du sud ne devrait pas laisser de chance à cette pellicule blanche. Une invitée de courte durée.