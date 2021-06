Coup de chaud sur l'Hexagone : on suffoque à Perpignan

Pas l'ombre d'un nuage dans le ciel de Perpignan ce lundi matin. Et le thermomètre affiche presque 30 °C dès 9 heures du matin. Pour tenir le coup, les Perpignanais se sont donnés rendez-vous en terrasse. C'est une hausse de température un peu brutale confie cet habitant. Alors, on se met le plus vite possible au frais. Depuis quelques jours, Perpignan bat des records de température pour un mois de juin : 37 dimanche et 35 ce lundi.