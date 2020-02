VIDÉO - Coupures d'électricité après Ciara : pourquoi n’enfouit-on pas davantage les lignes électriques ?

Dans l'Hexagone, après le passage de la tempête hivernale Ciara, 40 000 foyers sont restés privés d'électricité jusqu'à ce lundi soir. Principalement en Normandie, dans les Hauts-de-France et dans la région Grand Est. "Près de 4000 salariés Enedis et d'entreprises partenaires restent mobilisés" a assuré le distributeur.

Parmi les solutions pour éviter ces coupures liées aux intempéries, l'enfouissement des lignes électriques, afin de réduire la vulnérabilité inhérentes aux câbles aériens. Si l'idée a tout d'une solution-miracle, elle reste complexe à mettre en place. "Il y a des endroits où c’est plus facile à enfouir que d’autres", convient Philippe Jore, délégué Enedis du Pas-de-Calais. De fait, impossible d'enterrer les câbles dans certains terrains comme les montagnes. Une solution plus complexe, donc, et plus chère aussi. Comptez entre 80.000 et 100.000 euros pour un kilomètre. Ce chantier est très onéreux car il faut creuser un sillon et isoler les câbles pour éviter les courts circuits.