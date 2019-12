Crash mortel d'un hélicoptère dans les Bouches-du-Rhône : la sécurité civile endeuillée

Jean Garat, Michel Escalin et Norbert Savornin... Ces trois membres de la sécurité civile ont trouvé la mort dans la nuit de dimanche à lundi. Leur hélicoptère, qui venait de décoller de Marignane, s'est écrasé quelques minutes plus tard sur le massif de la Nerthe. Une enquête sur les causes de l'accident a été confiée à la gendarmerie.



