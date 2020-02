Cruard Reporter : Avec les chasseurs d'orages

La tempête Ciara a frappé de plein fouet le Cap Corse. Des vents à plus de 200 km/h y ont été enregistrés. En Lorraine, des chasseurs de tornades et d'orages se sont mis en action afin de faire des relevés. A travers des vidéos, ils ont aussi démontré à quel point les vents apportés par cette tempête sont violents. Comment ces chasseurs font-ils pour traquer les tornades et les orages et ainsi prendre de beaux clichés ?



Ce mardi 11 février 2020 en lettres, Benjamin Cruard, dans sa chronique "Cruard Reporter", nous raconte les aventures des chasseurs d'orages. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 11/02/2020 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.