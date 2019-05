VIDÉO - Cyclone Fani en Inde : des vents à plus de 200 km/h, les images amateurs

Fani, un puissant cyclone, a touché terre ce vendredi matin dans l'est de l'Inde, une des régions les plus densément peuplées du monde. La tempête a fait au moins deux victimes, selon les autorités indiennes. "Je peux confirmer deux morts pour le moment", a dit à l'AFP le responsable des opérations d'aide dans l'Etat de l'Odisha, Bishnupada Sethi. "Un vieil homme dans un abri est mort en raison d'une crise cardiaque", a-t-il précisé. "Une autre personne est sortie dans la tempête malgré nos avertissements et est morte en raison de la chute d'un arbre".





Dans l'Est de l'Inde, près de 800.000 personnes avaient été évacuées à l'approche de Fani, accompagné de fortes précipitations et de rafales dépassant les 200 km/h. Selon le service indien de météorologie, la tempête doit et suivre une trajectoire traversant des zones peuplées de plus de 100 millions d'habitants.





"Nous nous attendons à ce que plus d'un million de personnes quittent la zone de danger dans les 12 prochaines heures", avait précisé jeudi Bishnupada Sethi, chargé des secours dans l'Odisha. Le gouvernement du Bangladesh, pays limitrophe de l'Inde, a placé son armée en état d'alerte et donné un ordre d'évacuation dans 19 districts côtiers, où plus de 4000 abris anticycloniques ont été ouverts, selon un responsable des secours.