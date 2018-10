VIDÉO - Cyclone : le "médicane" Zorba balaie la Méditerranée, 3 personnes disparues en Grèce

Peu courants mais récurrents, les "médicanes" sont de grosses dépressions qui peuvent se former quand la mer est au plus chaud, à la fin de l'été, provoquant tempêtes et fortes précipitations. La Grèce a été frappée dans la nuit de samedi à dimanche par les vents violents et les fortes pluies. Ceux ci ont provoqué des inondations sur la partie sud du pays, du Péloponnèse au centre-est. Face à la poursuite des précipitations, la Protection civile a ordonné dans l'après-midi de dimanche l'évacuation des habitants le long du fleuve Asopos, près de la localité balnéaire d'Oropos, dans le nord d'Athènes, en face de l'île d'Eubée.