De la neige dans les stations du Queyras

Quand la neige tombe, les skis de randonnée ne sont pas loin. Tout arrive en même temps dans le magasin de sport d'hiver "Ski Set". Il ne reste plus qu'à se réchauffer. Le stock est prêt dans un bûcher de l'atelier de sculpture sur bois. Il va continuer de neiger toute la journée dans la vallée du Queyras. On y attend plus de 40 centimètres d'ici ce soir et le retour du soleil ce week-end.