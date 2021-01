De la Normandie au Cantal en passant par l'Île-de-France, la neige a commencé à tomber

Ce matin, la Normandie a été la première région à se réveiller sous les flocons, l'agglomération rouennaise côté ville et côté champs. Il faisait -1° C. Dans l'Eure, on observait deux centimètres de neige. Au Neubourg, cette dernière tombait par intermittence depuis le petit matin, mais elle n'a pas trop entravé la circulation.

Plus au Nord, c'est d'abord le littoral qui a blanchi après une nuit froide et des gelées matinales. Les plages de Malo-les-Bains à Dunkerque et de Merlimont ont perdu leur couleur sable et aussi leurs promeneurs.