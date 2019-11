VIDEO - Déluge et trombe marine à Nice après un important orage

Routes noyées, voies du tramway submergées et trafic de l’aéroport perturbé… En quelques minutes, le déluge est tombé sur Nice et sa région hier après-midi. De nombreux automobilistes ont été pris par surprise et se sont trouvés piégés par la montée des eaux. En une heure et demi, il est tombé plus de 50 mm d'eau, l'équivalent de 3 semaines de précipitations dans la région.